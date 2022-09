Foot - OM

Mis sous pression par McCourt, Longoria a un autre objectif à 20M€

Publié le 21 septembre 2022 à 11h10 par La rédaction

Alors que Frank McCourt met la pression sur Pablo Longoria afin qu’il réalise des ventes lors des prochains mercatos, le président de l’OM a également un autre objectif en tête. Les Marseillais doivent trouver 20M€ hors secteur sportif dans les prochaines semaines. Pour cela, le club souhaite faire des économies sur les coûts de fonctionnement.

Malgré un très bon départ en championnat, tout n’est pas rose à l’Olympique de Marseille. L’OM a perdu ses deux premiers matchs en Ligue des champions et a concédé ses premiers points à l’Orange Vélodrome dimanche, lors du match nul face au Stade Rennais (1-1).

Longoria pousse un coup de gueule en interne

Une rencontre qui est intervenue après la défaite à domicile contre Francfort (0-1). Lors d’une réunion organisée ce lundi avec une dizaine de directeurs de service de l’OM, Pablo Longoria a justifié ces résultats par « une mauvaise ambiance au club », rapporte L’Équipe . Le président marseillais souhaite plus de discipline et de rigueur, d’autant plus qu’il doit trouver 20M€ et ne peut pas compter sur les ventes pour cela.

« Il faut trouver 19 à 20M€ »