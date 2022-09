Foot - Belgique

Avant le Mondial, De Bruyne et Batshuayi font gagner la Belgique

Publié le 22 septembre 2022 à 22h40 par Pierrick Levallet mis à jour le 22 septembre 2022 à 22h44

Ce jeudi, la Belgique recevait le Pays de Galles pour le compte de la Ligue des Nations. Il s’agisant d’un excellent test puisque les deux équipes participeront à la Coupe du monde au Qatar dans quelques semaines. Et à l’issue de la rencontre, ce sont les Diables Rouges qui se sont imposés (2-1).