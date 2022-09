Foot

Cité dans l’affaire Pogba, Aurier sort du silence

Publié le 23 septembre 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 23 septembre 2022 à 19h01

Dans ses nouvelles vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba en a rajouté une couche sur l’affaire de maraboutage liant Paul Pogba à Kylian Mbappé. Le grand frère du champion du monde 2018 a également mêlé deux nouveaux noms à cette affaire : Alou Diarra et Serge Aurier. Mais ces deux derniers nient toute implication dans le maraboutage.

Ces dernières heures, le feuilleton Pogba est reparti de plus belle. Dans une série de vidéos publiées sur Twitter , Mathias Pogba a relancé la polémique, évoquant notamment l’affaire de maraboutage liant Paul Pogba à Kylian Mbappé. « Mon frère est devenu un adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d’un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grande, un proche de l’ancien joueur Alou Diarra, qui l’aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. Quant à ce que mon frère a fait, parmi ce qu’il y a de sûr, c’est que les criminels agissant en son nom ont fait couler le sang » annonce le grand frère du champion du monde 2018. Alou Diarra et Serge Aurier, impliqués malgré eux dans cette affaire, n’ont pas tardé à réagir.

Marabout, Mbappé… Coup de tonnerre dans la polémique Pogba https://t.co/Ii4ydxuK9L pic.twitter.com/D2jwLF5tQt — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

«Je ne connais pas personnellement Paul Pogba et son entourage»

Interrogé par L’Equipe , l’ex-international tricolore a répondu par une série d’émoticônes riant aux larmes, tout en précisant qu’il « [n'était] jamais à son complexe de foot à 5 ». « Je ne connais pas personnellement Paul Pogba et son entourage. Ils ne sont pas de ma génération. Donc [je suis] très étonné que mon nom soit cité par le frère de Pogba » a ensuite ajouté Alou Diarra.

«Allez en parler directement à la famille Pogba»