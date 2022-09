Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos avait bien un plan B après Skriniar

Priorité du PSG dans le secteur offensif, Luis Campos aura tout tenté pour s’attacher les services de Milan Skriniar, sans succès. Le Paris Saint-Germain a donc dû se tourner, un peu tardivement, sur son plan B : Axel Disasi. Mais ce transfert n’a pas pu se faire, notamment à cause des 50 M€ d’euros demandés par l’AS Monaco. Le défenseur monégasque était notamment revenu sur l’intérêt du club parisien.

Durant ce marché des transferts, le PSG aura tout fait pour recruter Milan Skriniar. Alors que l’Inter campait sur ses positions concernant l’avenir de son défenseur, Luis Campos avait dû activer son plan B à ce poste en toute fin de mercato : Axel Disasi. Le défenseur de l’AS Monaco est notamment revenu sur l’intérêt du club parisien.

« Il y a eu des contacts, c'est vrai »

Sur le plateau de RMC , Axel Disasi confirmait que le PSG était bien en contact avec le défenseur. Le monégasque ajoute notamment que les discussions s’étaient accélérées au moment de la rencontre face à l’AS Monaco (28 août dernier). « C'est toujours plaisant d'être associé au Paris Saint-Germain. Il y a eu des contacts, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'ils se sont intensifiés après le match de Paris. Mais j'étais bien à Monaco »

L’AS Monaco demandait 50 M€

Alors que le PSG s’est intéressé à Axel Disasi un peu tardivement, l’AS Monaco en avait profité pour faire monter les enchères pour son défenseur. Comme le précisait RMC , le club monégasque ne demandé pas moins de 50 M€ pour laisser filer son joueur. Une somme qui avait jugé trop élevée par le Paris Saint-Germain qui a dû abandonner la piste. Du côté du joueur, on aurait plutôt des envies ailleurs qu’en France en cas de départ.

