Foot - PSG

Mbappé envoie un tacle, Deschamps lui fait passer un message

Publié le 24 septembre 2022 à 17h30 par Dan Marciano mis à jour le 24 septembre 2022 à 17h45

Buteur face à l'Autriche jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé a admis qu'il avait plus de liberté en équipe de France qu'au PSG. Un tacle à peine déguisé envers son entraîneur au club, Christophe Galtier. Avant de se rendre en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps a réagi aux propos de son joueur.

L'équipe de France a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue des Nations. Les Bleus ont facilement battu l'Autriche sur la pelouse du Stade de France jeudi soir grâce à des buts d'Olivier Giroud, mais aussi de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a inscrit son 28ème but et se hisse, à seulement 32 ans dans le top 10 des meilleurs buteurs tricolores. En sélection, Mbappé apparait souriant aux côtés de certains de ses coéquipiers comme Ousmane Dembélé.

« On me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club »

Après la rencontre face à l'Autriche, Kylian Mbappé s'est aussi exprimé sur son rôle en sélection et sur sa liberté sur le terrain. « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons » a-t-il confié en zone mixte.

« A Paris, c’est différent il n’y a pas ça »

Dans un second temps, il a adressé un tacle, à peine déguisé, à Christophe Galtier, son entraîneur au PSG. « A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent. Mais je prends du plaisir partout » a-t-il admis. Des propos qui ont fait réagir Didier Deschamps. Avant de se rendre en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur de l'équipe de France s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé.

« Je lui donne de la liberté, mais dans un cadre collectif »