PSG : Galtier a déjà trouvé le successeur de Kimpembe

Publié le 26 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Alors que Presnel Kimpembe s'est blessé face au Stade Brestois en manquant son intervention sur Irvin Cardona, Christophe Galtier ne dispose pas d'énormément de solutions pour le remplacer. Nordi Mukiele a été recruté pour sa polyvalence qui lui permet de jouer dans l'axe de la défense mais c'est finalement Danilo Pereira qui est en train de s'imposer comme le joker de luxe en défense au PSG.

Luis Campos a échoué pour le transfert de Milan Skriniar lors du mercato. D'autres pistes avaient été ouvertes, en vain. Nordi Mukiele est le seul profil défensif à avoir rejoint le PSG cet été. Et alors que Presnel Kimpembe est absent pour plusieurs semaines, Christophe Galtier aurait décidé de miser sur son milieu de terrain polyvalent Danilo Pereira. Une décision qui ne parait pas illogique au vu des dernières sorties du Portugais.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi enchaine les clashs https://t.co/lGdsiYp90i pic.twitter.com/lUZeDDKJ9H — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Danilo remplit son rôle

Le très discret Danilo Pereira rend de bons services au PSG. Très professionnel, il s'inscrit dans la rotation mise en place par Christophe Galtier et ne se plaint jamais de son temps de jeu. De plus, Danilo Pereira affiche un excellent niveau de performance dès qu'il joue, que ce soit au milieu de terrain, son poste de prédilection, et désormais en défense centrale où il se révèle aux yeux de tous. Christophe Galtier n'a plus de soucis à se faire, il tient déjà le remplaçant de Presnel Kimpembe.

«C’est un poste que je connais bien»