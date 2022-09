Foot - PSG

PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Icardi après son mercato agité

Publié le 26 septembre 2022 à 14h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par le PSG tout au long du mercato estival, Mauro Icardi est actuellement prêté sans option d’achat au Galatasaray. Mais ces derniers jours, l’Argentin et Wanda Nara ont une nouvelle fois parlé d’eux. Vendredi, la femme d’affaires annonçait sa séparation avec l’ancien attaquant de l’Inter Milan. Ce dernier s’est vengé par la suite. Mais la presse argentine annonce que Wanda Nara aurait déjà tourné la page avec son ex-compagnon.

Actuellement prêté par le PSG au Galatasaray, Mauro Icardi retrouve du temps jeu avec le club turc. Mais ces derniers jours, l’attaquant argentin fait plus parler de lui pour des raisons extra-sportives. Ce vendredi, Wanda Nara faisait une grande annonce sur son couple avec l’ancien joueur de l’Inter Milan.

PSG : Coup dur pour Icardi, Wanda Nara déjà recasée ? https://t.co/8gxQkR0DLg pic.twitter.com/sfVcwGnGeb — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Wanda Nara a officialisé leur séparation

Via son compte Instagram , Wanda Nara a officialisé la fin de son couple avec Mauro Icardi. Depuis plusieurs mois, leur relation paraissait très instable. « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants » Par la suite, Mauro Icardi a décidé de balancer sur Wanda Nara.

Icardi lâche ses vérités sur Wanda Nara

Après sa séparation avec Wanda Nara, Mauro Icardi n’a pas digéré cette décision. Sur son compte Instagram , il affichait des conversations privées avec son ex-compagne et l’accusait par la suite d’être « toxique » : « Quand tu es célibataire, ou que tu dis que tu l'es, mais que tu es toxique. Maintenant, tu veux aussi gérer ma vie séparément ? » Mais une autre nouvelle pourrait enfoncer l’attaquant argentin.

Wanda Nara aurait déjà retrouvé quelqu’un