PSG : Deschamps répond aux critiques sur Kylian Mbappé

Publié le 26 septembre 2022 à 11h10 par La rédaction

Dimanche soir, l’équipe de France affrontait le Danemark dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des Nations. Une rencontre conclue par une défaite 2-0 des Bleus. Avec sa deuxième titularisation en trois jours, Kylian Mbappé a une nouvelle fois disputé l’intégralité du match. En conférence de presse, Didier Deschamps a voulu rassurer l’attaquant du PSG.

Titulaire une nouvelle fois avec l’équipe de France ce dimanche face au Danemark, Kylian Mbappé n’a rien pu faire pour éviter la défaite des Bleus (2-0). Pas assez tranchant lors de la rencontre, l’attaquant du PSG n’avait pas réussi à créer la différence. Une prestation qui n’inquiète pas plus que ça Didier Deschamps.

« Kylian a fait beaucoup de bonnes choses »

En conférence de presse après la rencontre, Didier Deschamps a voulu rassurer Kylian Mbappé sur sa prestation face au Danemark. « Kylian a fait beaucoup de bonnes choses, mais il enchaîne aussi… Il est l’un des rares joueurs à avoir joué deux fois 90min en trois jours », indique le sélectionneur national.

« Je ne m’inquiète pas pour Kylian »