Mercato - PSG: Après son départ de Paris, il justifie son transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Barré par une concurrence XXL au PSG, Abdou Diallo a décidé de plier bagages lors du dernier mercato estival pour emmagasiner du temps de jeu du côté du RB Leipzig. Interrogé sur son départ, l'international sénégalais a expliqué son choix de quitter le club emmené par Christophe Galtier.

Arrivé à la fin de la saison dernière au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a dressé une hiérarchie claire au sein de son effectif à chaque poste. Et en défense, Abdou Diallo était partie pour n'avoir que très peu de temps de jeu cette saison.

«J'avais envie d'être important dans un projet»

Conscient de la situation, Abdou Diallo a pris la décision de quitter le PSG et de s'engager en faveur du RB Leipzig. Prêté jusqu'à la fin de la saison en Bundesliga, l'international sénégalais a expliquer son choix de fuir Paris cet été.

«Je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose»

« J'arrive dans ce mercato où je me dis : "Ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu de super bons moments. Il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions et une finale, et ce sont les deux meilleurs campagnes de C1 du club. Mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j'étais blessé ou autre, et je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose, et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien en fait" » , a confié Abdou Diallo lors d'un entretien accordé à Carré , avant de poursuivre.

«Je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien»