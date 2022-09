Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle révélation de Galtier sur son arrivée au club

Publié le 26 septembre 2022 à 16h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Nommé cet été sur le banc du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s’est confié sur les coulisses de son arrivée dans la capitale et son travail de préparation lorsqu’il a eu confirmation qu’il allait récupérer le poste.

Le 5 juillet dernier, et conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, c’est bien Christophe Galtier et non Zinedine Zidane qui a été officiellement nommé par le PSG au poste d’entraîneur pour venir succéder à Mauricio Pochettino. Une aubaine pour l’ancien technicien de l’OGC Nice, qui franchit donc un nouveau cap décisif dans sa carrière avec cette arrivée au PSG.

« Dès qu’il y a eu prise de contact… »

Interrogé sur le site officiel du PSG, Galtier est revenu sur les circonstances de sa nomination : « Dès qu'il y a eu une prise de contact et que les choses ont été de plus en plus claires, j'ai beaucoup travaillé sur la saison du Paris Saint-Germain, la saison passée et les saisons précédentes », confie Galtier.

« J’avais déjà beaucoup d’analyses »