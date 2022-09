Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé clashe Neymar, la révélation de la presse espagnole

Publié le 26 septembre 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Complices ces dernières années, Kylian Mbappé et Neymar semblent aujourd’hui en froid, comme l’illustre notamment l’épisode du penaltygate survenu en début de saison contre Montpellier. D’après la presse espagnole, le point de non-retour aurait eu lieu durant l’été, lorsque l’international français aurait demandé le départ du numéro 10 du Paris Saint-Germain.

Arrivés au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé se sont rapidement rapprochés, l’international brésilien prenant sous son aile le jeune espoir français qui avait brillé sous le maillot de l’AS Monaco. Depuis, la situation a radicalement changé. Mbappé a changé de statut sous le maillot du PSG tandis que Neymar a vu son aventure parisienne se compliquer à cause de plusieurs blessures importantes.

Mbappé aurait conseillé le PSG de vendre Neymar

La rivalité entre les deux hommes s’est donc accentuée, au point que Kylian Mbappé aurait poussé en interne pour le départ de son coéquipier. Durant les négociations pour sa prolongation, le Bondynois aurait en effet conseillé à sa direction de se séparer de Neymar, sortant d’un exercice décevant marqué par une nouvelle absence du numéro 10 à cause d’une blessure. Selon les informations de Sport , Mbappé aurait accusé en privé Neymar d'être « une pomme pourrie dans le vestiaire » si l’on en croit les propos relayés ce lundi par le quotidien espagnol.

Neymar brille avec le PSG

Annoncé sur le départ durant l’été, Neymar est finalement resté au PSG. Depuis le début de la saison, l’international auriverde est de retour à son meilleur niveau, avec 11 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres, tandis que des tensions se font encore ressentir avec Kylian Mbappé…