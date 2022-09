Foot - Mercato - PSG

Galtier livre les coulisses de son arrivée dans le projet QSI

Publié le 26 septembre 2022 à 17h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Choisi par Luis Campos cet été pour débarquer sur le banc du PSG et remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s’est confié sur les coulisses de son arrivée dans la capitale et son travail de préparation avant de prendre son poste.

Après l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, Christophe Galtier a franchi une nouvelle étape colossale cet été dans sa carrière d’entraîneur en étant nommé sur le banc du PSG. Choisi par Luis Campos avec qui il avait déjà collaboré à Lille avec une grande réussite, Galtier s’était préparé au mieux pour pouvoir affronter rapidement les échéances qui l’attendaient avec le PSG. Et il n'a pas manqué de faire quelques devoirs de vacances avant sa prise de fonction...

PSG : Le gouvernement Macron en remet une couche sur la polémique avec Galtier https://t.co/hYbSEwnoEI pic.twitter.com/tVfYllwTJq — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Galtier a travaillé avant sa nomination au PSG

Dans un large entretien accordé au site officiel du club de la capitale, le technicien français est revenu sur les coulisses de son arrivée : « Dès qu'il y a eu une prise de contact et que les choses ont été de plus en plus claires, j'ai beaucoup travaillé sur la saison du Paris Saint-Germain, la saison passée et les saisons précédentes. Le fait que je sois aussi entraîneur en Ligue 1, j'avais aussi déjà beaucoup d'analyses sur le club et l'équipe », confie Christophe Galtier, qui avait donc effectué tout un travail de préparation avant sa nomination officielle au PSG, le 5 juillet dernier.

« Trouver la meilleure organisation possible »