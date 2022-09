Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos au coeur d’un interminable feuilleton ?

Publié le 26 septembre 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

Les journées se suivent et se ressemblent pour Rafael Leao. Alors qu’il dispose d’un contrat qui ne court que jusqu’à l’été 2024, l’attaquant du Milan AC pourrait quitter le club rossonero à la prochaine intersaison si un accord n’était pas trouvé jusque-là avec l’entourage du joueur au sujet d’une prolongation. Et les courtisans rôderaient, à commencer par le PSG, dans un feuilleton qui risque de perdurer.

Le feuilleton Rafael Leao fait couler beaucoup d’encre dans la presse et notamment l’absence d’avancées pour sa prolongation de contrat au Milan AC. Cette situation ferait d’ailleurs les affaires de Luis Campos qui aurait coché le nom de Rafael Leao dans sa short-list depuis cet été en raison de la demande de son entraîneur Christophe Galtier d’injecter du sang neuf dans le secteur offensif du PSG depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo.

Le PSG, City et Chelsea prêts à tenter un coup pour Leao ?

Résultat ? Luis Campos n’a pas pu mettre la main sur Rafael Leao, mais pour autant, le conseiller football du PSG n’aurait tout de même pas fermé ce dossier qui resterait bien ouvert. D’autant plus que le Milan AC ne se trouverait pas dans une situation optimale pour négocier son contrat. Dans la presse italienne, il a dernièrement été question de positions éloignées entre le clan Leao et le Milan AC au niveau du salaire du potentiel futur contrat de Leao. Le joueur réclamerait des revenus annuels de 7M€ lorsque les Rossoneri ne seraient en mesure que de monter jusqu’à 6M€. En outre, Chelsea et Manchester City mettraient une pression supplémentaire sur le Milan AC, étant prêts à saisir la moindre opportunité selon les médias transalpins.

Le Milan est conscient du danger pour Leao, mais garde espoir