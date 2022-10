Foot - Mercato - OL

Mercato : Pochettino ou Tuchel à l'OL ? La réponse

Publié le 6 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Les mauvais résultats s'accumulent à l'OL et forcément, la situation se tend autour de l'avenir de Peter Bosz. Le Néerlandais semble plus que jamais en danger et ses jours pourraient être comptés. Mais par qui pourrait-il être remplacé sur le banc de l'OL ? Cela ne devrait pas être par Mauricio Pochettino. Explications.

Avec la dernière défaite de l'OL contre le RC Lens, Peter Bosz n'a clairement pas arrangé son cas. En effet, l'entraîneur des Gones semble maintenant sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines maintenant. Bien que Jean-Michel Aulas répète que le Néerlandais n'est pas en danger, un départ guetterait tout de même Bosz.

Mercato - OL : Aulas met la pression à Bosz, une annonce retentissante est lâchée https://t.co/OvwxU8f4fg pic.twitter.com/m6PPjEh0jy — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Pas assez d'argent à l'OL

La question sera alors toutefois de savoir qui pourrait venir remplacer Peter Bosz sur le banc de l'OL s'il venait à être remercié prochainement. Selon les informations du Progrès , cela ne devrait pas être Mauricio Pochettino ou encore Thomas Tuchel, bien qu'ils soient libres. En effet, l'OL n'aurait tout simplement pas les moyens d'assumer un tel entraîneur.

« Il restera »