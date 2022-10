Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Mis sous pression par Aulas, Bosz fait un terrible aveu

Publié le 5 octobre 2022 à 14h10

Amadou Diawara

Alors que les résultats de l'OL laissent à désirer ces dernières semaines, Peter Bosz serait mis sous pression par Jean-Michel Aulas. Avant la réception de Toulouse ce vendredi, le coach des Gones s'est prononcé sur sa situation. Et il a admis que sa position à l'OL était fragilisée.

Depuis le début de la saison, l'OL est au plus mal. D'ailleurs, les Gones sont actuellement sur une série de quatre défaites de rang. Préoccupé par cette situation, Jean-Michel Aulas aurait lancé un ultimatum à Peter Bosz. D'après Foot Mercato et RMC Sport , le coach de l'OL serait contraint de redresser la barre du navire lyonnais d'ici la Coupe du Monde au Qatar s'il veut conserver sa poste. Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi (OL-TFC vendredi), Peter Bosz a lâché ses vérités sur sa situation.

«Le message passe toujours avec les joueurs»

« Le message passe toujours avec les joueurs. Je suis là depuis plus d'un an et on ne peut pas dire que le message ne passe qu'à moitié. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain, mais un match reste différent d'un autre. Une partie de mon job c'est la communication et j'ai parlé avec le groupe. J'ai posé des questions, j'ai dit ce que je pensais et j'ai parlé individuellement à certains » , a confié Peter Bosz, avant d'en rajouter une couche.

«Quand tu perds quatre fois, c'est clair et c'est logique»