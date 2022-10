Mercato : PSG, Barcelone... La guerre est déclarée pour Lionel Messi

Foot - Mercato - PSG

Actuellement, l'avenir de Lionel Messi fait l'objet de toutes les discussions. En effet, les rumeurs sont nombreuses concernant le joueur du PSG, dont le contrat prendra fin à l'issue de cette saison. Quel sera donc le prochain club de Messi ? Telle est donc la question. Et visiblement, cela se jouerait avant tout entre le PSG et le FC Barcelone.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Pour le moment, le joueur du PSG ne veut pas répondre à cette question, étant concentré sur sa saison avec le club de la capitale et sur la Coupe du Monde qui arrive. Il n'empêche que les discussions se multiplient à ce sujet et pour cause. Messi est dans sa dernière année de contrat au PSG et pourrait partir libre à la fin de la saison. Si Luis Campos espère prolonger le septuple Ballon d'Or, il y a toutefois d'autres clubs intéressés, notamment en MLS, mais surtout le FC Barcelone.

Le Qatar attend le Mondial

La guerre serait donc déclarée pour Lionel Messi, surtout entre le PSG et le FC Barcelone. En ce qui concerne le club de la capitale, la prolongation de l'Argentin serait la priorité absolue comme l'a souligné Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports . Jusqu'au dernier moment, le PSG fera tout pour offrir un nouveau contrat à Messi. D'ailleurs, les Qataris souhaiteraient profiter de la présence de La Pulga et son entourage à la Coupe du Monde pour discuter avec eux sur place.

Le FC Barcelone a Xavi

A côté de cela, il y a donc le FC Barcelone. D'ailleurs, ce mardi, Veronica Brunati assurait que Lionel Messi serait à nouveau Blaugrana en juillet 2023. Si cela est encore loin d'être fait, le Barça a toutefois des raisons d'y croire, notamment grâce à Xavi. En effet, Gaston Edul a bien expliqué que si Messi revenait au Camp Nou, cela serait grâce à l'entraîneur espagnol. Les deux hommes échangent d'ailleurs très souvent et entretiennent une très bonne relation. Ce qui ne serait en revanche pas le cas entre Lionel Messi et Joan Laporta, entre qui les échanges sont inexistants.