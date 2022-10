Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est interpellé… à Barcelone

Publié le 5 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi réalise un excellent début de saison avec le PSG et son avenir commence à faire parler. Une prolongation à Paris est envisagée, mais un retour au FC Barcelone serait également dans les tuyaux. Une situation commentée par Xavi.

Après une première saison très compliquée, Lionel Messi a enfin trouvé ses marques à Paris et cela se ressent dans ses prestations avec le PSG. Cependant, alors que son contrat s'achève en juin prochain, un retour au FC Barcelone est déjà évoqué en vue de la saison prochaine. Une hypothèse commentée par Xavi.

Xavi évoque le cas Messi

« À propos de Leo, on verra comment ça se passe, mais ce n'est pas le moment de parler de Leo, on l'aime beaucoup mais on ne lui rend pas service si on parle de ça. Laissons-le profiter de Paris et nous verrons bien », confiait l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse.

Pas de décision avant la Coupe du monde

Néanmoins, Lionel Messi n'aurait pas l'intention de prendre de décision concernant son avenir avant la Coupe du monde qui se disputera dans quelques semaines. Le PSG souhaiterait d'ailleurs le conserver alors qu'il dispose d'une option dans son contrat pour une saison supplémentaire.