Foot - Mercato - OM

OM : Il l'assure, cette recrue de Longoria est «bidon»

Publié le 4 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Recruté pour la coquette somme de 10M€, Luis Suarez peine toutefois à convaincre depuis son arrivée à l'OM cet été. Malgré son but contre Angers (3-0), l'attaquant n'a pas le niveau pour le club phocéen comme l'assure Nabil Djellit.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif cet été, l'OM n'a pas hésité à lâcher 10M€ pour le transfert de Luis Suarez qui a débarqué en provenance de Grenade. Un investissement qui intrigue compte tenu du rendement affiché par l'attaquant colombien depuis le début de saison. Nabil Djellit est d'ailleurs catégorique au sujet de ce recrutement.

«On ne peut pas se retrouver avec un 9 de ce niveau»

« Luis Suarez sauve sa mi-temps avec son décalage. Je le trouve bidon. On verra avec le temps. Son but ne change rien. Je le trouve limité. Quand on est l'OM avec son histoire, on ne peut pas se retrouver avec un 9 de ce niveau », écrit le journaliste de France Football sur son compte Twitter . Mais Pablo Longoria reste optimiste.

Longoria justifie le transfert de Suarez