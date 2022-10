Foot - Mercato - OM

OM : Un gros transfert imminent à Marseille ? La réponse

Publié le 4 octobre 2022 à 00h45

Arthur Montagne

Prêté à la Juventus dans les dernières heures du mercato, Arkadiusz Milik réalise un excellent début d'aventure à la Juventus. Au point de boucler de façon anticipée son transfert à Turin ? Pas tout à fait. Les discussions avec l'OM n'auraient pas démarré.

Alors qu'il semblait être le principal gagnant du départ de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik n'entrait pas non plus totalement dans les plans d'Igor Tudor à l'OM. Par conséquent, l'international polonais a été prêté à la Juventus en fin de mercato avec à la clé une option d'achat estimée à 7M€.

Pas de discussion entre l'OM et la Juve

Et les débuts d'Arkadiusz Milik à la Juventus sont très réussis comme en témoigne son nouveau but ce week-end lors de la victoire contre Bologne (3-0). Par conséquent, à Turin tout le monde est satisfait du rendement du Polonais. Mais selon les informations du journaliste italien Mirko Di Natale, il n'y a pas encore de discussion entre l'OM et la Juve pour un transfert anticipé. Néanmoins, la Vieille Dame a la possibilité de lever l'option d'achat dès qu'elle le souhaite.

#Milik, arrivato un po' tra lo scetticismo generale, si sta rivelando uno degli acquisti migliori dell'ultima sessione di mercato per rendimento e continuità di prestazioni. Per ora, da quanto verificato, #Juve e #OM non hanno parlato di un possibile riscatto anticipato. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) October 3, 2022

Milik n'a jamais hésité