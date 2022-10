Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos engagé dans une bataille XXL pour ce transfert ?

Publié le 3 octobre 2022 à 20h30

Bernard Colas

Alors que le PSG souhaite recruter un défenseur, Milan Skriniar fait toujours office de priorité aux yeux de Luis Campos, mais ce dernier aurait d’autres noms en tête pour renforcer la charnière centrale parisienne. Le Portugais penserait notamment à Evan Ndicka, en fin de contrat avec l'Eintracht Francfort en juin prochain, mais la concurrence s’annonce colossale.

Désireux de s’attacher les services d’un défenseur central supplémentaire cet été, Luis Campos n’est pas parvenu à ses fins avec sa grande priorité : Milan Skriniar. Un dossier qui n’a pas été mis de côté par le conseiller football du PSG, toujours à l’affût. Il faut dire que le Slovaque est actuellement dans sa dernière année de contrat avec l’Inter, et les négociations traînent en longueur pour sa prolongation. Pour autant, cela n’a pas empêché Campos d’activer des pistes alternatives.

Mercato - PSG : Campos lance l'opération de la dernière chance pour Skriniar https://t.co/kfyG0Kfwdn pic.twitter.com/Ny5eWdZYuk — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Le PSG songerait aussi à Ndicka

Dernièrement, le nom d’Evan Ndicka est notamment ressorti. âgé de 23 ans, le défenseur français est lui aussi dans sa dernière année de contrat avec l'Eintracht Francfort, ce qui ne serait pas passé inaperçu dans la capitale. Pour autant, le PSG n’est pas le seul à suivre la situation de Ndicka en Bundesliga.

Ndicka a le choix pour son avenir