PSG : Voilà le grand gagnant du transfert avorté de Skriniar

Publié le 3 octobre 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a longtemps cherché à faire venir Milan Skriniar durant le mercato estival, ce feuilleton a échoué. Christophe Galtier dispose donc avec des options limitées pour composer sa défense à trois, mais en attendant, Sergio Ramos en profite pour effectuer son retour au premier plan cette saison.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaitait absolument faire venir un profil supplémentaire au poste de défenseur central durant le mercato estival, et la grande priorité à cet effet se nommait Milan Skriniar. Le joueur slovaque de l’Inter Milan, qui arrivera en de contrat en juin prochain, a fait l’objet de longues négociations tout au long de l’été, mais le PSG n’est jamais parvenu à faire plier le club nerazzurro dans ce dossier. Et Skriniar est donc resté à l’Inter.

« On aurait aimé l’avoir »

Interrogé en conférence de presse la semaine dernière, Christophe Galtier affichait de nouveau sa frustration sur ce raté du mercato au PSG : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », confiait l’entraîneur du PSG. Mais l’échec Milan Skriniar a profité à un autre joueur…

Ramos revit au PSG

Sergio Ramos (36 ans), qui a vécu un calvaire l’an passé pour sa première saison au PSG avec des pépins physiques à répétition, a retrouvé un bien meilleur état de forme et un temps de jeu conséquent au PSG. Le défenseur central espagnol revient en force depuis le début de la saison, profitant donc de l’échec Skriniar pour être titulaire aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Ramos a d’ailleurs battu un énorme record samedi face à l’OGC Nice (2-1), puisque l’ancien joueur du Real Madrid reste invaincu en Ligue 1 avec le PSG avec qui il vient d’enchainer 21 matchs sans défaite.