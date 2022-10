Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le ton est donné dans le feuilleton Saliba

Publié le 3 octobre 2022 à 11h45 par La rédaction

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait fait des pieds et des mains en coulisse à l’intersaison pour définitivement s’attacher les services de William Saliba. Et alors que le contrat du Français expirera en 2024 à Arsenal, le rêve de Longoria pourrait bien prendre fin dans les prochaines semaines.

A Arsenal, William Saliba a enfin la possibilité de se montrer comme il a pu le faire en prêt à l’OM la saison dernière où le président Pablo Longoria aurait fait le maximum pour le conserver cet été d’après Fabrizio Romano. Et depuis le début de la saison, à l’exception de la victoire des hommes de Mikel Artera à Zurich en Ligue Europa (2-1), l’international français a été titularisé à chacune de ses sorties d’Arsenal.

Le dossier Saliba, une priorité des Gunners

En raison de ses performances XXL qui lui valent les louanges de légendes de Premier League telles que Jamie Carragher, Ian Wright ou encore Gary Neville, Arsenal travaillerait sur une prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2024 de William Saliba. Se sentant « à la maison » comme le principal intéressé le révélait à Sky Sports , le Français serait un dossier chaud sur la table des dirigeants des Gunners qui en ferait une priorité selon The Daily Mail.

