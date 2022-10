Foot - Mercato - OM

OM : Les coulisses du mercato de Saliba révélées

Auteur d’une saison étincelante avec l’OM lors de son prêt, William Saliba a fait le plein de confiance avant de retrouver Arsenal. Désormais indiscutable chez les Gunners, l’international tricolore avait néanmoins plusieurs options pour son avenir cet été. Et Pablo Longoria était prêt à jouer gros pour conserver le défenseur de 21 ans.

Étincelant avec l’OM lors de son prêt la saison dernière, William Saliba a finalement retrouvé Arsenal. Le défenseur de 21 ans s’est d’ailleurs rapidement imposé dans le onze de Mikel Arteta, alors qu’il n’avait joué aucune rencontre avec les Gunners depuis son arrivée en 2019. Pablo Longoria, lui, a tout essayé pour que William Saliba reste à l’OM définitivement. Et le président marseillais était prêt à miser gros sur ce dossier.

Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano affirme que l’OM voulait vraiment conserver William Saliba cet été. Le club phocéen était d’ailleurs prêt à débourser une importante somme d’argent pour convaincre Arsenal de lâcher définitivement le défenseur de 21 ans. Pablo Longoria était visiblement prêt à tout pour que William Saliba reste à l’OM. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 n’était pas seul sur le dossier.

Fair to remember Arsenal invested almost 30m to sign William Saliba when he was 19. What a signing. Vision. ⭐️🇫🇷 #AFCOM wanted to invest big money to sign Saliba in the summer, another top European club asked for him…Arsenal were clear: untouchable. pic.twitter.com/LRRzdjeWxV