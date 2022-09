Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba pose ses conditions pour son avenir

Publié le 1 octobre 2022 à 01h30 par Thomas Bourseau

Prêté pendant l’intégralité de la saison dernière à l’OM et voulu pour une durée plus longue par Pablo Longoria, William Saliba n’est finalement pas resté à Marseille et brille depuis le début de saison à Arsenal. Cependant, sa prolongation de contrat serait encore loin d’être bouclée chez les Gunners. Explications.

Grâce à son prêt à l’OM pendant l’intégralité de la saison dernière via lequel il a pu engranger de l’expérience et goûter à la scène internationale avec l’Equipe de France, William Saliba a pu se faire une place de titulaire à Arsenal. Depuis le début de la saison, l’international français fait forte impression, au point où Mikel Arteta, coach des Gunners , ne l’a pas titularisé qu’à une seule reprise cette saison, lors du déplacement d’Arsenal à Zurich en Ligue Europa (2-1).

Saliba, déjà adopté à Arsenal

Adopté par l’Emirates Stadium qui lui a déjà dédié un chant, William Saliba n’aurait aucune raison de quitter Arsenal en l’état, se sentant à la maison comme il le confiait à Sky Sports courant septembre. « Je suis à la maison ici. J’aime Londres, j’aime le club. J’aime tout, je me sens à la maison ici ».

Longoria a joué son coup à fond pour Saliba

Pour autant, l’OM aurait tenté tant bien que mal de convaincre William Saliba de rallonger son expérience au sein du club phocéen lors de la dernière intersaison, lui qui n’était que prêté sans option d’achat à l’OM. Le président Pablo Longoria se serait même entretenu avec le représentant du défenseur français de 21 ans, en vain. D’après David Ornstein, Saliba attiserait de vives convoitises sur le marché européen, et l’OM pourrait bien être toujours dans le coup.

Saliba met la pression à Arsenal pour discuter d’une prolongation