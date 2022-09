Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Courtisé par Longoria, il a la cote sur le marché

Publié le 30 septembre 2022 à 13h10 par Thomas Bourseau

Dans les petits papiers de plusieurs grands clubs européens et potentiellement l’OM, William Saliba prendrait le temps de la réflexion après avoir été initialement écarté par Arsenal. Des garanties sportives seraient réclamées par l’international français.

Du côté de Marseille, il a été question à l’intersaison d’un retour de William Saliba après un exercice en prêt qui a mis tout le monde d’accord à l’OM, y compris le président Pablo Longoria. Au point où le patron de l’OM aurait tenté d’inciter le joueur et son agent à songer à une expérience plus longue à l’Olympique de Marseille.

Convoité, Saliba se laisse le temps de la décision

Finalement, William Saliba est resté à Arsenal où il est devenu titulaire indiscutable. D’après les informations de David Ornstein, la bonne forme de l’international français chez les Gunners lui vaudrait les convoitises de certains grands clubs européens. Pour l’émission FIVE , le journaliste de The Athletic a confié que Saliba et son représentait auraient la ferme intention de recevoir des garanties de la part d’Arsenal, auquel cas ils pourraient songer à ne pas prolonger le contrat courant jusqu’en juin 2024.

