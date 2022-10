Foot - Mercato - OM

OM : L’avenir de Pablo Longoria fait jaser à l’OM

Publié le 2 octobre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Arrivé à l’OM à l’été 2020 en tant que directeur du football, Pablo Longoria est, depuis février 2021, le président du club phocéen. Aux manettes, l’Espagnol réalise de petits miracles, notamment sur le mercato où il fait beaucoup avec peu de moyens. Ce n’est pas pour autant que Longoria ferait l’unanimité en interne. Et visiblement, son avenir à l’OM serait au coeur de certaines discussions.

Aujourd’hui, le patron à l’OM, c’est bien Pablo Longoria. Ayant reçu les pleins pouvoirs de la part de Frank McCourt, l’Espagnol est ainsi aux commandes. Le président olympien s’est d’ailleurs entouré de certains proches pour faire au mieux les tâches nécessaires. Mais voilà que cela créerait certaines tensions en interne à l’OM.

Transferts - OM : La grosse annonce de Tudor sur le mercato de Longoria https://t.co/L9c6AwcK3S pic.twitter.com/NSvyC3WLQC — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

« Ça créé des tensions »

« Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pablo Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur qu’il pourrait y avoir des départs. Donc ça, ça créé des tensions », a expliqué Florent Germain au micro de RMC .

Longoria encore combien de temps à l’OM ?