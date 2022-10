Foot - Mercato - OM

OM : La grosse annonce de Tudor sur le mercato de Longoria

Publié le 1 octobre 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Après son carton face à Angers, l'OM a pris la première place de la Ligue 1, en attendant le choc entre le PSG et l'OGC Nice. Très satisfait par son groupe, Igor Tudor a mis en lumière le superbe travail de Pablo Longoria, qui a réalisé un mercato estival XXL.

Ce vendredi soir, l'OM se déplaçait sur la pelouse d'Angers. Et les hommes d'Igor Tudor n'ont laissé aucune chance au SCO. En effet, l'OM a corrigé le SCO d'Angers lors du match d'ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Grâce à cette victoire, les Marseillais sont provisoirement leaders du championnat, en attendant le choc entre le PSG - actuel dauphin de l'OM - et l'OGC Nice de ce samedi soir.

«Quand je suis arrivé, j'avais du mal à m'imaginer leader, mais...»

Comblé par la performance de ses joueurs, Igor Tudor a tenu à faire leur éloge, saluant par la même occasion l'énorme travail de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival. « La première semaine, quand je suis arrivé, j'avais du mal à m'imaginer leader. Mais au bout d’un mois, oui. L’équipe a de beaux joueurs avec de très belles personnalités » , s'est enflammé le coach de l'OM en conférence de presse d'après-match.

«L’équipe a de beaux joueurs avec de très belles personnalités»

Pour rappel, Pablo Longoria a réalisé un recrutement XXL, offrant à la fois Eric Bailly, Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Issa Kaboré, Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, et Samuel Gigot - entre autres - à Igor Tudor. D'ailleurs, six recrues étaient titularisées ce vendredi soir face à Angers et deux d'entre elles se sont muées en buteur, à savoir l'ancien défenseur du RC Lens et l'avant-centre colombien.