Mercato - OM : Longoria a fait un heureux avec cette recrue

Publié le 1 octobre 2022 à 10h10 par Hugo Chirossel

Alors que la Ligue 1 faisait son retour vendredi soir, l’OM s’est imposé sur la pelouse d’Angers (0-3), en ouverture de la 9e journée. Une rencontre marquée par la performance de Jonathan Clauss, auteur d’un but et de deux passes décisives. De quoi recevoir les éloges de son entraîneur, Igor Tudor.

Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. La 9e journée de championnat a débuté vendredi soir avec le déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers. Une rencontre largement remportée par l’OM (0-3), ce qui permet aux Phocéens d’être provisoirement en tête du classement.

Jonathan Clauss a brillé

Les Marseillais ont un point d’avance sur le PSG, qui jouera ce samedi soir contre l’OGC Nice. Sur la pelouse du SCO, un joueur s’est particulièrement illustré : Jonathan Clauss. Titulaire dans le couloir gauche en l’absence de Nuno Tavares et Sead Kolasinac, l’international français a peut-être réalisé sa meilleure performance depuis son arrivée à l’OM.

« C’est vraiment un plaisir d’avoir un tel joueur »