OM : Le clan Gerson annonce la couleur pour la Coupe du Monde

Publié le 1 octobre 2022 à 08h10 par Thibault Morlain

Pour tous les joueurs, le grand rendez-vous de cette saison est bien évidemment la Coupe du Monde. Déjà appelé par Tite avec le Brésil, mais absent des derniers rassemblements, Gerson garde espoir d’être au Qatar avec la Seleçao. A quelques semaines de ce rendez-vous, Marcao, le père du joueur de l’OM, s’est confié.

Avec la France ou encore l’Argentine, le Brésil fait partie des favoris pour la prochaine Coupe du monde. Il faut dire que l’armada offensive de la Seleçao fait froid dans le dos avec Neymar, Raphinha, Vinicius Jr, Richarlison. Et derrière, il y aussi du beau monde à l’instar de Casemiro ou Lucas Paqueta. Les places sont donc chères et Gerson peut en témoigner, lui qui n’a plus été appelé par Tite lors des derniers rassemblements du Brésil.

Mercato - OM : L’énorme mise au point du clan Gerson sur son avenir https://t.co/zmwymfyJE2 pic.twitter.com/cDNVOWU4mm — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Tant que la liste finale n’est pas dévoilée… »

Il faut dire que les performances de Gerson avec l’OM lui donnent peut de chances d’être appelé avec le Brésil. Cela sera-t-il aussi malheureusement le cas pour la Coupe du Monde ? Ce vendredi, pour SportMed TV , Marcao, père de Gerson, a annoncé la couleur pour le Mondial, assurant : « Tant que la liste finale n’est pas dévoilée, tous les joueurs restent concernés. Dès que le sélectionneur aura fait ses choix, chacun de préparera en conséquence. Mais pour le moment, tout le monde reste confiant. Et tous les joueurs ont la même envie : revêtir le maillot de la sélection nationale ».

« Il n’y aucun problème »