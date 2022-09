Foot - OM

Entre Marcelo Bielsa et l'OM, la guerre est déclarée

Publié le 30 septembre 2022 à 17h30 par Dan Marciano

En août 2015, Marcelo Bielsa annonçait son départ de l'OM à la surprise générale, alors que ce dernier était parti pour prolonger. Pour expliquer cette décision, l'Argentin avait mis en avant un accord, qui n'aurait pas été respecté par la direction de l'époque. Ce vendredi, ses avocats étaient réunis devant le conseil des prud'hommes de Marseille pour réclamer un dédommagement au club phocéen.

Le 8 août 2015, l'OM s'inclinait à domicile face à Caen lors de la première journée du championnat. Au coup de sifflet final, personne n'imaginait ce ce qui allait se tramer en coulisse. Après la rencontre, Marcelo Bielsa, entraîneur du club marseillais, se rendait en conférence de presse pour annoncer son départ. Une surprise alors que le technicien argentin était sur le point de prolonger son contrat avec l'OM. Pourquoi un tel revirement de situation ? Il avait expliqué son choix. « Nous avions trouvé un accord sans faille, et clairement, il n’y avait plus rien à revoir, a détaillé Marcelo Bielsa. Puis, le club, à travers deux personnes [le directeur général Philippe Pérez et Igor Levin, l’avocat de Margarita Louis-Dreyfus, propriétaire de l’OM], m’a communiqué qu’il voulait changer des points » avait-il déclaré.

Bielsa demande 3M€ à l'OM

Selon les avocats de Marcelo Bielsa présents devant le conseil des prud'hommes de Marseille, Margarita Louis-Dreyfus aurait au dernier moment écarté l'augmentation de rémunération mensuelle nette d'impôts de 185.000€. Une décision, qui a entraîné le départ du technicien argentin. Aujourd'hui, il réclame en dédommagement les salaires majorés de 25% de la saison 2015-2016, soit la somme de 3M€ comme l'explique RMC Sport .

Pour Bielsa, l'OM est l'auteur d'une « faute » et d'une « stratégie déloyale »

Les avocats de Marcelo Bielsa évoquent « une faute » et une « stratégie déloyale » de la part du club marseillais, qui n'aurait pas respecté sa parole. « Pour le grand public, c'est lui le responsable. En démissionnant en pleine saison, il s'en est pris plein la tronche » a déclaré Benjamin Cabagno, qui souhaite réparer le préjudice d'image subi.

L'OM évoque le délai de prescription