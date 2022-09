Foot - OM

Coup de théâtre, Bielsa réclame une énorme somme à l'OM

Publié le 30 septembre 2022 à 16h45 par Dan Marciano mis à jour le 30 septembre 2022 à 16h54

Nouvelle étape dans le litige qui oppose Marcelo Bielsa à l'OM. Réunis devant le conseil des prud'hommes de Marseille, les avocats du technicien argentin, qui avait démissionné de son poste d'entraîneur du club marseillais en août 2015, réclament 3M€ à la formation phocéenne. Une somme qui correspond aux salaires majorés de 25% de la saison 2015-2016.

Depuis plusieurs mois, Marcelo Bielsa se bat pour obtenir un dédommagement de la part de l'OM. Le technicien argentin, qui avait démissionné de son poste d'entraîneur en août 2015 après le premier match de la saison, a fait connaître ses demandes devant le conseil des prud'hommes de Marseille ce vendredi.

Bielsa réclame 3M€ à l'OM

Les avocats de Marcelo Bielsa réclament à l'OM la somme de 3M€, correspondant aux salaires majorés de 25% de la saison 2015-2016 selon RMC Sport et La Provence . Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez ont dénoncé une « une faute » et une « stratégie déloyale » de la part du club marseillais et notamment de Vincent Labrune.

Un litige long de sept ans avec Labrune