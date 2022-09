Foot - OM

OM : Tudor lâche une grande annonce sur Gerson

Publié le 29 septembre 2022 à 18h15 par Thibault Morlain

Ancien homme fort de Jorge Sampaoli, Gerson a un peu plus aujourd’hui avec Igor Tudor sur le banc de l’OM. Les performances du Brésilien sont en deçà de ce qu’il a pu montrer et les critiques fusent par conséquence. Pour autant, Tudor garde confiance en son milieu de terrain. Une grande annonce a d’ailleurs été faite à propos de Gerson.

Suite au changement d’entraîneur à l’OM et à l’arrivée d’Igor Tudor, il y a eu des gagnants, mais aussi des perdants. Gerson fait ainsi partie de ceux qui n’ont pas gagné au change. Performant sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien a aujourd’hui un peu plus de mal. Des difficultés qui s’accompagnent alors de critiques et même des sifflets de la part des supporters de l’OM.

Mercato - OM : Tudor à fond sur l'un de ses anciens joueurs ? https://t.co/TwRA7QmOKq pic.twitter.com/3RhPg9Ayxq — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Les rumeurs fusent

Face à cette situation, Gerson se retrouve au coeur de différentes rumeurs. Et dernièrement, c’est son avenir qui a fait parler. Au Brésil, il a été annoncé que le joueur de l’OM envisageait un départ en janvier. Une version démentie par SportMed qui a assuré que cela n’était pas dans les plans de Gerson.

« C'est un joueur fort pour nous »