OM : Toute la vérité sur le feuilleton Gerson

Publié le 29 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, de nombreux informations sont sorties concernant Gerson et son avenir à l’OM. Alors que le Brésilien traverse un moment un peu plus délicat sur la Canebière, il a été expliqué qu’il pourrait songer à quitter Marseille lors du mois de janvier. Il n’en serait finalement rien concernant les intentions de Gerson. Explications.

Priorité de Jorge Sampaoli à l’été 2021, Gerson a rejoint l’OM pour être l’un des hommes forts de l’Argentin. C’est ce qu’il a été la saison dernière. Oui mais voilà, Sampaoli n’est plus sur le banc marseillais et il a été remplacé par Igor Tudor. Et cela n’a pas fait les affaires de Gerson, qui rencontre certaines difficultés depuis le début de la saison. Au point même d’être sifflé par les supporters de l’OM…

Un départ de l’OM pour Gerson ?

De quoi pousser Gerson à prendre une décision radicale pour son avenir ? Selon les informations de Coluna Do Fla , le joueur de l’OM serait affecté par les critiques des supporters et de la presse. Un climat qui l’inciterait à envisager un transfert lors du prochain mercato hivernal. Et l’avenir de Gerson pourrait notamment s’écrire du côté de la Premier League. Intéressé ces derniers mois, Aston Villa pourrait revenir à la charge et recruter le milieu de terrain brésilien. A Birmingham, il pourrait alors retrouver Boubakar Kamara, qui a rejoint les Villans à l’été.

