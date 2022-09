Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos lâche un aveu sur le mercato, la guerre est lancée

Publié le 29 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Après un mercato contrasté, le feu couve en interne au PSG et l'ambiance est visiblement tendue. Pour cause, Luis Campos n'est pas satisfait des ventes orchestrées par Antero Henrique et la relation entre les deux Portugais se serait détériorée, en attestent les dernières sorties de l'ancien directeur sportif du LOSC. La guerre est déclarée.

Le PSG avait pour but de dégraisser son effectif durant le mercato estival. Pour cela, le Qatar avait rappelé un ancien du club en la personne d'Antero Henrique. Le Portugais était chargé des ventes des joueurs, là où Luis Campos devait s'occuper des arrivées. Or, Henrique a failli dans sa mission car la plupart des départs ont été conclu sous la forme de prêts. Peu de liquidités sont entrées dans les caisses du PSG et son compatriote n'a pas pu recruter les joueurs qu'il voulait. De plus, ce sont deux fortes personnalités avec un gros égo, et qui veulent avoir les pleins pouvoirs. La tension est à son comble entre les deux hommes.

PSG : Neymar-Mbappé, retrouvailles sous haute tension ? https://t.co/dIMCsdRRti pic.twitter.com/4YOPHRj4Ji — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Campos charge Henrique...

Sans le nommer, Luis Campos a chargé Antero Henrique en public sur les ondes de RMC Sport le 16 septembre dernier. « On n'a pas fait un bon mercato car c'est un mercato comme les trois dernières saisons. Cela s'est passé un peu pareil. Le mercato, c'est long, même si je suis personnellement contre, mais c'est comme ça, ce sont les règles du jeu (...) On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, on a prêté et ils vont revenir l'année prochaine. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas fait un bon mercato. À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n'est pas un bon mercato pour moi » lâchait Campos. De quoi alimenter les tensions.

... qui est soutenu par Al-Khelaïfi

L'Equipe rapporte que c'est Nasser Al-Khelaïfi en personne qui a poussé pour le retour d'Antero Henrique au PSG. Le clan du président confirme que le décrié Henrique a le soutien de son patron : « Nasser aime avoir plusieurs avis sur les sujets. Henrique a fait du bon travail cet été en faisant partir beaucoup de joueurs ».

Le PSG au bord de l'implosion

Le torchon brule en interne avec les deux hommes forts de la direction sportive parisienne. En coulisses, Antero Henrique déclare être le patron du sportif au PSG, ce que n'entend pas Luis Campos qui veut également être auréolé de ce rôle. La décontraction d'Henrique s'oppose au caractère austère et rigide de son collègue. Malgré tout, Campos devrait conserver son poste de conseiller sportif mais le Qatar devra surveiller de très près les tensions qui couvent afin d'éviter une nouvelle affaire retentissante.