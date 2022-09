Foot - Mercato - PSG

PSG : Le projet QSI pourrait connaître un nouveau bouleversement

Publié le 26 septembre 2022 à 09h00 par Bernard Colas mis à jour le 26 septembre 2022 à 09h08

Si le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier et Luis Campos pour entamer un nouveau chapitre du projet QSI, un ancien du club a également été rappelé pour assister les deux hommes : Antero Henrique. Cependant, la cohabitation n’est pas simple, de quoi rendre incertain l’avenir de ce dernier.

Le PSG a décidé de faire du neuf avec du vieux. Outre les nominations de Luis Campos et Christophe Galtier, en tant que conseiller football et entraîneur de l’équipe première, Antero Henrique a fait un retour inattendu dans la capitale cet été, lui qui ne s’était jamais éloigné du Qatar. Depuis son départ du PSG en 2019, le Portugais est notamment devenu le directeur sportif de la Ligue du Qatar avant de retrouver un poste officieux à Paris. Cependant, la cohabitation n’est pas forcément simple entre les trois hommes.

Tensions visibles entre les deux Portugais

Les Portugais auraient notamment eu du mal à s’entendre lors du dernier mercato estival. D’après les informations divulguées par RMC il y a quelques semaines, des tensions ont été visibles entre les deux hommes. Luis Campos et Antero Henrique avaient pourtant défini les contours de leur collaboration, le premier ciblant les pistes du PSG sur le mercato, le second étant en charge des négociations. Cependant, les deux dirigeants se sont parfois écartés de leur zone d’action, n’arrangeant pas leur entente. De plus, Antero Henrique serait pointé du doigt après certains échecs du club, à commencer par l’arrivée avortée de Milan Skriniar malgré de longues semaines de négociations avec l’Inter. Le sujet des départs aurait également été la source de crispation en interne, un dossier dont avait la responsabilité Antero Henrique.

Campos et Galtier pas satisfaits du mercato, Henrique pris pour cible

Si l’ex directeur sportif du PSG est parvenu à se séparer des indésirables du club, le manque de ventes sèches est souligné au sein du club. « Nous avons beaucoup de joueurs sous contrat et c’est là-dessus que le club compte sur Antero Henrique, sur cette capacité à pouvoir vendre ou prêter nos joueurs dans différents clubs afin évidemment de réduire le nombre de contrats qu’il y a au club », avait souligné Christophe Galtier durant le mois d'août, pressé de pouvoir mettre la main sur d’autres renforts. Selon Le Parisien et L’Equipe , Christophe Galtier et Luis Campos ne sont pas pleinement satisfaits du mercato et de la manière dont il a été mené, les deux hommes ciblant Antero Henrique pour ce bilan contrasté à leurs yeux.



« Si je suis satisfait du mercato ? Non , a reconnu Campos au micro de RMC . Car à la fin du mercato, on n'a pas l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, il n'y a pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection mais on essaye de travailler pour en être le plus proche possible. C'est un grave problème pour nous qui travaillons tous les jours. » Dans ce contexte, difficile d’imaginer le trio poursuivre ainsi dans les prochains mois, et la victime serait identifiée.

Mercato - PSG : Un départ retentissant bientôt acté par Nasser Al-Khelaïfi ? https://t.co/e4O4RWbwrw pic.twitter.com/81NDUaG6uD — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Antero Henrique vers la sortie ?