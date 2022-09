Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a tenté un incroyable coup sur le mercato

Publié le 27 septembre 2022 à 07h15 par La rédaction

Pour son premier mercato avec le PSG, Luis Campos aurait pu offrir un beau cadeau aux supporters. Malgré la montée en puissance de Nuno Mendes, le conseiller sportif portugais aurait tenté sa chance avec Théo Hernandez, mais Paolo Maldini a immédiatement fermé la porte. Un nouvel échec donc pour Luis Campos.

Luis Campos semble apprécier l'effectif de l'AC Milan. Alors qu'il rêve toujours de Rafael Leao, il se serait également penché sur l'un de ses coéquipier l'été dernier. Lors de son premier mercato avec le PSG, Luis Campos aurait aimé boucler le transfert de Theo Hernandez, avant de se heurter au refus de Paolo Maldini.

Mercato - PSG : Luis Campos au coeur d’un interminable feuilleton ? https://t.co/Qv8BA5z02w pic.twitter.com/AoGUVvu1H6 — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Le PSG était très intéressé

Le site Calciomercato.com affirme que le PSG est le club qui s'était manifesté avec le plus d'insistance pour Theo Hernandez lors du dernier mercato estival. Toutefois, comme pour Rafael Leao, l'AC Milan s'est montré intransigeant.

« Nous avons dit non »