PSG : Campos a reçu une réponse claire pour son chouchou du mercato

Publié le 25 septembre 2022 à 18h45 par Jules Kutos-Bertin

En quête d’un attaquant pendant tout l’été, le PSG n’est pas parvenu à trouver son bonheur. Pour l’avenir, Luis Campos rêverait d'attirer Rafael Leao, le buteur du Milan AC, vers Paris. Très sollicité pour concernant l’international portugais, Paolo Maldini est sorti du silence et a lâché ses vérités sur son cas.

Arrivé au PSG l’été dernier, Luis Campos a vécu son premier mercato en tant que conseiller football. Malgré toute son expérience et le budget XXL qu’il avait à sa disposition, Luis Campos est mécontent. Mais d’ici la réouverture du marché des transferts en hiver, le Portugais a le temps de travailler sur d’autres profils, dont un en particulier.

Campos rêve de Leao

Après l’avoir fait venir au LOSC, Luis Campos aimerait attirer Rafael Leao au PSG. Brillant avec le Milan AC, l’attaquant portugais attise les convoitises, en témoigne l’offre XXL de Chelsea en toute fin de mercato. Même si le club lombard veut le prolonger, Paolo Maldini a dû faire face à certaines offensives.

Hier soir, Rafael Leão a délivré sa 16ème passe décisive de l'année 2022 🏄🏿‍♂️ Et toujours en souriant 😃Régalez-vous @AC_MilanFR 🔴⚫️ pic.twitter.com/mokdAHBrYM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 25, 2022

Paolo Maldini a sorti les barbelés pour Rafael Leao