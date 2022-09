Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos peut se mettre à rêver pour ce transfert

Publié le 25 septembre 2022 à 13h10 par Thomas Bourseau

Rafael Leao figurerait dans les petits papiers de Luis Campos, le conseiller football du PSG souhaitant recruter un attaquant supplémentaire depuis cet été. Et bien que le Milan AC souhaite prolonger le contrat du Portugais, le club rossonero saurait qu’il pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre l’été prochain.

De par ses prestations avec le Milan AC la saison passée, Rafael Leao a joué un rôle important dans la quête du Scudetto du club rossonero. De quoi lui valoir moult convoitises sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG où Luis Campos aurait pensé à lui pour remplacer Arnaud Kalimuendo selon L’Équipe et RMC Sport.

L’opération prolongation serait toujours d’actualité pour Rafael Leao

Mais finalement, Rafael Leao n’a pas quitté le Milan AC où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Le directeur technique Paolo Maldini a dernièrement révélé que la volonté du comité de direction du club lombard était de prolonger le contrat de l’international portugais et les Milanais travailleraient d’arrache-pied sur ce dossier selon Calciomercato.com.

Mercato - PSG : A la recherche d’un attaquant, Campos s’est totalement planté https://t.co/2QuRQlNMta pic.twitter.com/wxx2PawkUj — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Le Milan AC, résigné pour une vente de Leao ?