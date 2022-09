Foot - Mercato - PSG

PSG : Sur le mercato, Campos se fait doublement recaler

Publié le 25 septembre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait à coeur de boucler la venue d’un renfort offensif et songerait à Marcus Rashford ou Rafael Leao depuis le mercato estival. Néanmoins, aucun des deux joueurs ne penserait à un transfert au Paris Saint-Germain.

Au cours du dernier mercato estival, Luis Campos a tenté de répondre favorablement à la demande de Christophe Galtier. En effet, après le départ d’Arnaud Kalimuendo pour Rennes, l’entraîneur du PSG a réclamé un renfort pour combler le vide.

Luis Campos pense à Rashford et Leao…

Dans la foulée, L’Équipe et RMC Sport ont fait part d’une volonté de la part du conseiller football du PSG de recruter Marcus Rashford ou bien Rafael Leao. Les deux dossiers ont particulièrement avancé, mais n’ont finalement mené à rien.

…Rashford et Leao veulent prolonger à United et au Milan AC