PSG : Jorge Mendes dicte un dossier bouillant de Luis Campos

Publié le 24 septembre 2022 à 22h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait à coeur d’attirer Rafael Leao au sein du club de la capitale et ce fut d’ailleurs déjà le cas cet été. Et alors qu’il souhaiterait rester au Milan AC, Rafael Leao verrait une histoire de procuration ralentir son éventuelle prolongation de contrat au club rossonero.

Dans le cadre du dernier mercato estival, Luis Campos aurait pris en considération le recrutement de Rafael Leao pour notamment combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo. Cependant, la volonté première de Leao serait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 au Milan AC et non de rejoindre le PSG.

Un désaccord entre le Milan et Leao sur le salaire

Néanmoins, il y aurait plusieurs points de frictions entre le Milan AC et le clan Rafael Leao pour la prolongation de contrat de l’international portugais. D’après TMW , l’ancien attaquant du LOSC réclamerait un salaire annuel de 7M€ lorsque le Milan AC n’aurait la marge financière suffisante que pour offrir 6M€ à l’année à Leao. Les positions des deux parties seraient à ce jour assez éloignées comme le portail italien le souligne ce samedi.

Une histoire de procuration bloque la prolongation de Leao au Milan AC