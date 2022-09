Foot - Mercato - PSG

Nouveau coup de théâtre pour le transfert de Navas

Publié le 24 septembre 2022 à 21h10 par La rédaction

Alors qu'il souhaitait quitter le PSG pour rejoindre le Napoli durant le mercato estival, Keylor Navas avait vu son transfert capoté. Il espérait donc logiquement que les Napolitains reviennent vers lui lors de la fenêtre de transfert hivernale. Mais les dernières révélations de la presse italienne ne présagent rien de bon pour le portier du PSG...

Barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ne voulait pas se contenter d'un rôle de doublure au PSG. Le Costaricien avait pris la décision de rejoindre le Napoli mais les deux parties n'ont pas trouvé d'accord à temps. Depuis, Alex Meret assure dans l'équipe de Luciano Spalletti et il pourrait même prolonger son contrat. Rien de rassurant pour le PSG et Keylor Navas.

Mercato - PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre pour l'avenir de Navas ? https://t.co/SLrmXRGbsb pic.twitter.com/IlgyVW78rZ — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Naples dit adieu à Navas ?

Le journaliste italien Ciro Venerato, expert du mercato pour la Rai , a enterré les rumeurs qui envoyaient Navas au Napoli ces derniers jours. « Naples ne cherchera pas un autre gardien de but en janvier. Encore moins Navas, lâché quelques jours avant la fin du marché. Son avenir ne sera pas napolitain » a-t-il déclaré. De plus, Alex Meret satisfait pleinement son club et son agent aurait reçu des garanties quant à une prolongation de contrat.

