Hazard sur le point de prendre une décision retentissante ?

Publié le 24 septembre 2022 à 20h45 par Dan Marciano

Débarrassé de ses soucis physiques, Eden Hazard espère enchaîner les rencontres sous le maillot du Real Madrid. Oui mais voilà, depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti se passe régulièrement de ses services. A la recherche de temps de jeu, l’international belge s’interroge et pourrait bien prendre une grande décision dans les prochains mois.

A 31 ans, Eden Hazard veut enfin s’imposer au Real Madrid. Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, l’international belge ne souffre plus d’aucune blessure et souhaite enfin enchaîner les matches en Liga. A condition que Carlo Ancelotti le titularise et lui offre sa chance.

Hazard peu utilisé par Ancelotti

Ce qui est loin d’être le cas. Depuis le début de la saison, Eden Hazard n’a été titularisé qu’à une seule reprise en Liga, le 11 septembre dernier face à Majorque. Lors de la dernière rencontre face à l’Atlético, l’ancien de Chelsea est resté sur le banc des remplaçants durant l’intégralité du match.

Hazard prêt à partir en janvier ?