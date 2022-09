Foot - Mercato - PSG

Vers un incroyable coup de tonnerre pour l'avenir de Navas ?

Publié le 23 septembre 2022 à 20h00 par Dan Marciano

La presse italienne lâche une révélation surprenante, ce vendredi, sur l'avenir de Keylor Navas. Selon certaines sources, le Napoli continuerait à suivre le gardien du PSG et ne fermerait pas la porte à une offensive cet hiver. Une information qui suscite quelques interrogations, alors que le club italien serait sur le point de prolonger Alex Meret.

Chargés du mercato estival du PSG, Luis Campos et Antero Henrique ont réussi à dégraisser l'effectif. De nombreux éléments, en manque de temps de jeu dans la capitale, ont plié bagages cet été, mais pas Keylor Navas. Pourtant, le portier costaricien traîne son spleen depuis plusieurs mois, depuis l'arrivée en France de Gianluigi Donnarumma. L'ancien gardien du Milan AC s'est vite installé comme un titulaire indiscutable, reléguant Navas à un rôle de doublure. Cet été, l'ancien membre du Real Madrid a sérieusement envisagé un transfert, notamment vers l'Italie.

Mercato - PSG : Barré par Donnarumma, Navas reçoit une terrible nouvelle pour son avenir https://t.co/fDpBgo3VKU pic.twitter.com/vTaWNsqAx1 — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Le PSG a fait capoter le départ de Navas

Comme l'indique Calciomercato.com , Keylor Navas aurait vite trouvé un accord avec le Napoli autour d'un prêt de deux ans. Il espérait alors se relancer au sein d'un grand championnat, mais aussi d'un club prestigieux. Il ne manquait plus que l'accord du PSG, mais celui-ci n'est jamais arrivé. La formation française n'a pas accepté les modalités de l'opération, ce qui a fait capoter le deal. Finalement, Navas est resté en Ligue 1, mais son transfert cet hiver serait dans les tuyaux.

Navas toujours suivi par le Napoli

Selon le journaliste Alfredo Pedulla, le Napoli garde un œil sur Keylor Navas. Le club italien pourrait bien retenter sa chance dans les prochains mois, notamment lors du prochain mercato hiverna, malgré le recrutement cet été de Salvatore Sirigu, mais aussi la prolongation d'Alex Meret.

Meret sur le point de prolonger, fin du feuilleton Navas ?

Malgré les rumeurs sur son avenir lors du dernier mercato estival, Alex Meret garderait la pleine confiance de ses dirigeants. Le Napoli a bien l'intention de le conserver et serait sur le point de toucher au but. La prolongation du gardien ne serait plus qu'une question de temps. Suffisant pour enterrer définitivement la piste Navas ? C'est fort possible, même si le mercato réserve des surprises.