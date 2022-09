Foot - Mercato - PSG

PSG : L’énorme désillusion de Keylor Navas sur le mercato

Publié le 23 septembre 2022 à 06h45 par Thomas Bourseau

Keylor Navas pourrait sans doute ne pas avoir l’occasion de quitter le PSG pour rejoindre le Napoli alors qu’il a été tout proche de ce départ à l’intersaison. À en croire la presse italienne, la porte du club napolitain serait à présent fermée.

Keylor Navas était pourtant annoncé du côté du Napoli pendant une bonne partie du mercato estival. Cependant, le portier costaricien est resté au PSG où il ne dispose néanmoins pas d’une place de titulaire indiscutable, relégué par Christophe Galtier à un rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG a fait capoter le départ de Navas

Au cours de la dernière session des transferts, Keylor Navas a été à deux doigts de rejoindre le Napoli. En effet, les dirigeants du club napolitain se seraient mis d’accord avec le clan Navas pour un prêt de deux saisons. Mais il semblerait qu’un consensus n’ait pas été trouvé avec le PSG sur les modalités de l’opération. Résultat, Navas est resté dans l’ombre de Donnarumma au PSG.

Navas ne serait plus le bienvenu au Napoli