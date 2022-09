Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour réaliser son rêve, Campos va devoir lâcher 20M€

Publié le 24 septembre 2022 à 07h30 par Axel Cornic

Toujours à la recherche de renforts pour le Paris Saint-Germain, Luis Campos a coché le nom de Rafael Leao. Il faut dire que l’attaquant de 23 ans réalise d’excellentes choses en Serie A depuis son arrivée à l’AC Milan, ce qui a donc attiré l’attention du Paris Saint-Germain, mais également de Chelsea et de Manchester City.

Le 1er janvier prochain, c’est une véritable bataille royale qui pourrait éclater autour de Rafael Leao. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international portugais se trouve pris entre quatre feux, avec trois des plus grands clubs européens qui voudraient le recruter... et l’AC Milan qui s’efforce de faire son possible pour le garder.

Le PSG pousse, Milan veut se protéger

Cela passera forcément par une prolongation, même si pour le moment la tâche s’annonce délicate pour les Rossoneri . Fort de l’intérêt suscité à travers l’Europe, Rafael Leao réclamerait près de 7M€ par an pour prolonger. Trop pour l’AC Milan, qui à en croire La Gazzetta dello Sport serait pour le moment prêt à aller jusqu’à 6,5M€ maximum.

Chelsea et City semblent avoir pris l’avantage

La plus grande inquiétude pour le PSG reste tout de même la concurrence. En Italie, on assure que Chelsea et Manchester City auraient la main, leur intérêt ne laissant pas insensible Rafael Leao. La présence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé a pu effrayer le Portugais, qui semble particulièrement attiré par un avenir en Premier League.

Leao veut qu’un club rembourse le Sporting