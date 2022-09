Foot - Mercato - ASSE

L'énorme sortie du vestiaire sur l'arrivée de Batlles

Publié le 24 septembre 2022 à 07h15 par Dan Marciano

L'ASSE a changé de visage durant l'intersaison. Suite à la descente en Ligue 2, le club stéphanois a renouvelé son vestiaire, mais a aussi décidé de se lancer dans un nouveau projet, mené par Laurent Batlles. Arrivé cet été, Thomas Monconduit s'est prononcé sur sa relation avec le technicien et de son impact dans le vestiaire.

L'ASSE a rejoint un monde, qu'elle n'avait plus connu depuis dix-huit ans. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois a bâti un nouveau projet, porté par Laurent Batlles, un ancien de la maison. Le début de saison est laborieux, mais Thomas Monconduit a pleinement confiance en son entraîneur.

« Je connaissais ses idées »

Arrivé à l'ASSE cet été, l'ancien joueur d'Amiens a révélé le rôle de Batlles dans son transfert. « Je le connaissais de vue. Le fait d’avoir joué contre Troyes, je connaissais ses idées. Effectivement, si cela avait été un coach qui ne proposait pas de football, j’aurais certainement refusé aussi » a déclaré Monconduit.

« Le projet porté par Batlles ? J’aime bien »