Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Cette recrue de Batlles livre les dessous de son transfert

Publié le 23 septembre 2022 à 22h10 par Thibault Morlain

Cet été, l'ASSE a considérablement changé. En effet, avec la descente en Ligue 2, il a fallu reconstuire un effectif pour Laurent Batlles. Les recrues se sont alors multipliées dans le Forez. Et les Verts sont notamment allés se servir en Ligue 1. Cela a été le cas du côté de Lorient avec l'arrivée de Thomas Monconduit. Il en a d'ailleurs dit plus sur son transfert.

Parmi les recrues estivales de l'ASSE, on retrouve notamment Thomas Monconduit. Alors que la situation devenait de plus en plus compliquée pour lui du côté de Lorient, le milieu de terrain a ainsi décidé de prendre la direction du Forez. Monconduit est ainsi venu renforcer le groupe de Batlles en Ligue 2.

Mercato - ASSE : Ce protégé de Batlles se lâche après son transfert https://t.co/rpoj42tvxq pic.twitter.com/ZGeKymkMcL — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

« Les premiers contacts ont eu lieu via Matthieu Dreyer »

A l'occasion d'un entretien accordé à Envertetcontretous , Thomas Monconduit est d'ailleurs revenu sur son transfert vers l'ASSE. Le néo-Stéphanois a alors expliqué : « Les premiers contacts ont eu lieu via Matthieu Dreyer qui a signé ici. En fait, un soir je l’ai au téléphone et il me dit ‘il y a Loïc Perrin qui voudrait t’appeler, il est intéressé mais il voudrait savoir d’abord si toi tu es intéressé’. Je lui dit qu’évidemment et je lui dit de lui dire qu’il m’appelle. Dix minutes après il m’a appelé, on a discuté, je lui ai dit que le projet me tentait carrément. C’est comme ça que ça s’est fait ».

« J’ai eu d’autres propositions »