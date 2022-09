Foot - ASSE

Batlles sur le point de prendre une décision fracassante ?

Publié le 18 septembre 2022 à 22h15 par La rédaction

Après une bonne série de 4 matchs sans défaite, l’ASSE a brisé cette série ce samedi face à Guingamp (2-1). Après le grand coup de gueule de Laurent Batlles sur sa défense, c’est au tour des gardiens de subir les foudres de leur entraîneur. Alors que Matthieu Dreyer et Etienne Green enchaînent les erreurs, Laurent Batlles ne sait pas encore lequel jouera pour le prochain match dans 15 jours.

Après un début de saison catastrophique avec 5 matchs sans victoire (2 défaites, 3 nuls), l’ASSE avait pourtant bien remonté la pente en remportant 2 matchs sur leurs 4 dernières rencontres. Mais ce samedi, les Verts sont retombés dans leur travers après avoir concédé la défaite à Guingamp ce samedi (2-1). Juste après le match, Laurent Batlles avait été fou de rage après sa défense.

« À un certain moment, il faut être lucide »

Juste après la rencontre face à Guingamp, Laurent Batlles n’en revenait pas d’avoir pris une nouvelle fois 2 buts à l’extérieur. « Prendre deux buts à l'extérieur à chaque fois... On ne mettra jamais deux ou trois buts de plus. À un certain moment, il faut être lucid e »

« Je suis en réflexion »