ASSE : Un record de Stéphane Ruffier tombe

Publié le 12 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Gardien de l’ASSE de 2011 à 2020, Stéphane Ruffier a connu une fin d’aventure compliquée chez les Verts. Pour autant, le portier français restera longtemps dans l’histoire des Stéphanois tant il a brillé sur sa ligne de but. Mais voilà qu’un record de Ruffier vient de tomber à l’ASSE. Arrivé cet été dans le Forez, Matthieu Dreyer s’est offert une performance remarquable.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a dû se séparer de certains de ses joueurs à grosse valeur marchande. Lucas Gourna-Douath a notamment été vendu à Salzbourg. En revanche, Etienne Green est lui toujours chez les Verts. Pour autant, le portier stéphanois connait un début de saison compliqué avec notamment deux cartons rouges. De quoi alors profiter à Matthieu Dreyer, arrivé en provenance de Lorient durant le dernier mercato estival. Et le nouveau portier de l’ASSE n’a pas hésité à saisir ces occasions pour d’ores et déjà entrer dans l’histoire des Stéphanois, détrônant notamment ni plus ni moins que Stéphane Ruffier.

4 matchs sans défaite

Valenciennes, Brest, Pau, Bordeaux… Dans les buts de l’ASSE durant ces 4 rencontres, Matthieu Dreyer n’a pas connu la défaite depuis son arrivée dans le Forez. Invaincu, l’ancien de Lorient fait alors mieux que Stéphane Ruffier. En effet, au 21ème siècle, personne n’avait fait mieux que l’ancien portier de l’ASSE, qui était lui à 3 matchs sans défaite. Arrivé de Monaco en 2011, Ruffier avait commencé par une victoire contre Bordeaux et contre Nancy. Il avait enchainé avec un nul contre l’OM avant de connaitre donc sa première défaite contre Sochaux à son 4ème match. Matthieu Dreyer a lui réussi à rester invaincu pour ses 4 premiers matchs avec son nouveau club. A voir maintenant si le portier réussira à poursuivre son incroyable série afin d’écrire un peu plus l’histoire…

« C'est top de ne pas prendre de but »

Face à Bordeaux, Matthieu Dreyer a d’ailleurs terminé la rencontre sans prendre de but. Une belle performance pour le portier de l’ASSE, qui est bien évidemment heureux de cela. « C'est top de ne pas prendre de but. Cela montre aussi que l'on est solide lorsque toute l'équipe fait les efforts défensivement. En tant que gardien, c'est une petite satisfaction de ne pas en prendre », a notamment lâché Dreyer suite à cette rencontre face aux Girondins, lui qui est pourtant le numéro 2 dans la hiérarchie. D’ailleurs, à propos de ce rôle de doublure, celui qui profite des exclusions d’Etienne Green a expliqué : « En tant que numéro 2, je suis là pour palier à ce genre de chose. C'est ce que j'essaie toujours de faire du mieux possible. On prend match après match, on ne se pose pas trop de question non plus ».

Quid des autres gardiens de l’ASSE ?

Avec ses 4 matchs consécutifs en étant invaincu avec l’ASSE pour ses débuts, Matthieu Dreyer entre donc dans l’histoire. Mais depuis le départ de Stéphane Ruffier, plusieurs gardiens se sont succédés dans les buts stéphanois. Qu’avaient-ils alors fait pour leurs débuts à Saint-Etienne ? Anthony Maisonnial s’était lui incliné dès son premier match dans les buts de l’ASSE, un destin également connu par Stefan Bajic, qui n’a lui d’ailleurs jamais connu la victoire avec les Verts. De son côté, Etienne Green avait lui enchainé deux victoires avant de perdre à son 3ème match. Prêté la saison dernière par Angers, Paul Bernardoni avait lui aussi démarré par une défaite à l’ASSE.