Foot - ASSE

Humilié, Batlles prêt à prendre une décision radicale ? Il répond

Publié le 9 septembre 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Etienne Green est sous pression depuis le début de la saison. Le jeune portier commet des erreurs inhabituelles et met son équipe dans l'embarras. De quoi mettre en péril sa place de gardien numéro un à l'ASSE ? Présent en conférence de presse à la veille d'une rencontre face aux Girondins de Bordeaux, Laurent Batlles s'est prononcé sur les difficultés de Green.

Etienne Green vit un début de saison catastrophique. Expulsé lors de la lourde défaite face au Havre le 20 août dernier (0-6), le jeune portier a, de nouveau, écopé d'un carton rouge lors de la dernière rencontre face à Pau (2-2). Une mauvaise passe, qui pourrait faire réfléchir Laurent Batlles. Le coach de l'ASSE peut aussi compter sur Matthieu Dreyer, arrivé cet été pour épauler Green.



Mercato - ASSE : Batlles s'est raté sur quatre transferts cet été https://t.co/XSx3PUtMcj pic.twitter.com/VN94abqdyP — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

« La seconde erreur, il ne doit pas la faire »

Présent en conférence de presse, Batlles est revenu sur les difficultés de Green.« Etienne a voulu me parler. On a parlé avec beaucoup de sincérité. Il sait ce qu'il a fait. Honnêtement, je lui ai dis que sa première erreur est sa relance. Mais la seconde il ne doit pas la faire. Quitte à se faire dribbler. On reste à 11 contre 11. Il a compri s » a-t-il déclaré.

« On verra ce qui se passera par la suite »